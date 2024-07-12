Эрдоган заявил о беспокойстве Запада из-за союза России и Китая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад всерьез обеспокоен развитием отношений России и Китая и отсутствием желаемых результатов на Украине. Его слова передает агентство Anadolu.

«Мы столкнулись с мировым порядком, в котором доминируют сильные. Например, Россия солидарна с Китаем. И это серьезно беспокоит Запад», — сказал он.

Турецкий лидер отметил, что западные страны оказывают Украине финансовую и материальную поддержку, но пока не добились на Украине тех результатов, на которые рассчитывали.

При этом Эрдоган отметил, что позиция Анкары в данном контексте отличается, так как Турция поддерживает связь и с Россией, и с Украиной.

11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка, которую Китай оказывает России, является угрозой безопасности для альянса, и Пекину следует прекратить сотрудничество с Москвой.

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.