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Пентагон прокомментировал запрет Киеву наносить удары ATACMS вглубь РФ

Пентагон: США могут отменить запрет Киеву наносить удары ATACMS вглубь России

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Al Drago/Reuters

В Пентагоне заявили, что США не разрешают Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России, однако эта позиция может измениться. Заявление приводит РИА Новости.

«Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов... в пределах России», — сообщили в Пентагоне.

В Минобороны США напомнили, что ранее изменили правила применения передаваемых Украине ракет для ударов по территории РФ в районе Харькова, поэтому допустили возможность смягчения ограничений для других районов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также Пентагон сообщил, что глава ведомства Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым. Шеф Пентагона в разговоре с главой российского оборонного ведомства подчеркнул важность сохранения открытыми каналов связи между Россией и Соединенными Штатами. До этого телефонный разговор между Белоусовым и Остином состоялся 25 июня. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, во время беседы министр обороны США «подчеркнул важность сохранения линий связи».

Ранее экс-советник Пентагона озвучил потери ВСУ за все время СВО.

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