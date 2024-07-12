МИД РФ назвал мост для Украины в НАТО разводным

Анонсированный руководством НАТО «мост для Украины» в альянс разводной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Оказывается, это мост в альянс. Правда, длина этого моста еще не определена. Это правда мост в НАТО. Только он разводной — со всех точек зрения», — заявила она.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет помощи Украине, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами НАТО станут для Киева «мостом к членству в альянс».

8 июля спецпомощник президента США и директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер сообщил, что вступление Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, которая сейчас отсутствует.

Портал Euractiv писал, что за два дня до начала саммита НАТО в Вашингтоне страны альянса не смогли придумать очередную формулировку, чтобы в третий раз пообещать Украине членство в военном блоке, не называя конкретных дат, и в то же время не допустить фрустрации Киева.

Ранее Дмитрий Медведев похвалил генсека НАТО и назвал его честным человеком.