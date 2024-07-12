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Стало известно, когда Финляндия примет решение по границе

Правительство Финляндии примет решение по границе на следующей неделе

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Алексей Даничев/РИА Новости

Правительство Финляндии примет решение по новому закону о пограничной безопасности на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба финского кабмина.

«Ожидается, что правительство примет решение по закону о пограничной безопасности на внеочередной сессии на неделе, начинающейся 15 июля», — сообщили в правительстве.

12 июля Депутаты парламента Финляндии одобрили проект закона, который предполагает ограничение приема мигрантов. При этом было озвучено мнение, что принятие проекта не приведет к открытию границы с Россией.

Премьер-министр Петтери Орпо и министр внутренних дел Мари Рантанен провели пресс-конференцию.

Премьер Финляндии сообщил, что его правительство надеется открыть сухопутную границу с Россией. Власти не против восстановить «необходимое движение» через нее, подчеркнул политик. Но Хельсинки по-прежнему опасается наплыва мигрантов, которые потребуют убежища в Финляндии. Им должен помешать новый антимиграционный закон, который резко критикует часть политиков Финляндии за нарушения прав человека. Подробнее о позиции премьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии рассказали, когда могут открыть границу с Россией.

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