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В Финляндии рассказали, когда могут открыть границу с Россией

МВД Финляндии: границу с РФ могут открыть, когда это будет безопасно

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Алексей Даничев/РИА Новости

Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью. Об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен, чьи слова приводит РИА Новости.

«Пункты пересечения (на границе с Россией. — «Газета.Ru») могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно», — заявила она.

Рантанен добавила, что ситуация с безопасностью на границе постоянно оценивается компетентными властями.

Депутаты парламента Финляндии одобрили проект закона, который предполагает ограничение приема мигрантов. При этом было озвучено мнение, что принятие проекта не приведет к открытию границы с Россией.

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо в мае заявил, что кабмин хочет открыть сухопутную границу с Россией. Но при этом страна опасается наплыва мигрантов, в связи с чем и стремится принять новый закон. Подробнее о позиции премьера — в материале «Газеты.Ru».

В настоящее время КПП Финляндии на границе с Россией закрыты «до дальнейшего уведомления».

Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточит требования для получения гражданства.

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