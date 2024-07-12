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Военный эксперт раскрыл, сможет ли Трамп быстро уладить конфликт на Украине

Военэксперт Баранец: Трамп не знает, как будет улаживать конфликт на Украине

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Marco Bello/Reuters

Заявления кандидата в президенты США о быстром прекращении конфликта на Украине не имеют оснований. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Есть знаменитое выражение Трампа о том, что если он придет к власти, то закончит конфликт России и Украины за 24 часа. Это очень самоуверенное и мало чем обоснованное предположение. Потому что он не сказал, как ему это удастся», — отметил Баранец.

При этом мирные устремления Трампа эксперт назвал позитивным моментом. Однако, по его словам, Россия пока не видит механизмов урегулирования конфликта и конкретных предложений.

В июне Трамп сказал, что в случае победы на выборах главы государства добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. Он также пообещал, что предотвратит третью мировую войну.

В 2023 году Трамп поделился своим планом решения украинского кризиса. Он отметил, что он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и предложил обратиться к нему с просьбой решить этот конфликт. Также он пообещал сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы он тоже принял активное участие в урегулировании.

Ранее в МИД России ответили на вопрос о «мирном плане» Трампа по Украине.

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