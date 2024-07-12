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В США призвали Зеленского поскорее закончить конфликт на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому пришло время положить конец конфликту

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Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить вооруженный конфликт как можно скорее. Об этом заявил бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works.

«Зеленский, действительно время пришло положить конец этому конфликту», — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что Украина не получит в НАТО тех условий, которые она хочет. По его мнению, Москва предложила лучшую сделку, которую Киев может получить.

12 июля агентство Reuters писало, что Зеленский на встречах с чиновниками Евросоюза и НАТО повторяет требования увеличить помощь Украине «по 15 раз» и просит союзников делать больше для Киева.

В этот же день бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться, следует добиться мира как можно быстрее.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что необходимо возобновить стамбульский процесс по Украине для того, чтобы урегулировать конфликт в стране.

Ранее в России предложили нового посредника по мирным переговорам с Украиной.

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