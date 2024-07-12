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Москва просит Сеул прекратить военные «игрища» у границ КНДР

Захарова: РФ советует Южной Корее прекратить военные «игрища» у границ КНДР

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва советует Сеулу прекратить военные «игрища» у границ КНДР, из-за возрастающих рисков вооруженной эскалации на Корейском полуострове. Ее слова с брифинга передает ТАСС.

По ее словам, южнокорейское руководство публично навешивают на Пхеньян ярлык «мирового зла», чем подтверждает неизменность курса на поглощение территории севера. Представитель МИД РФ подчеркнула, что подобные замыслы чреваты катастрофическими последствиями.

«Поэтому наш совет — прекратить безрассудные военные игрища, вступить на путь разрядки напряженности, установления взаимного доверия», — сказала Захарова, добавив, что это является ключевым условием мирного урегулирования проблем Корейского полуострова.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым выстраивать отношения и с КНДР, и с Южной Кореей, однако Сеул занял враждебную Москве позицию.

Ранее Украина обратилась с просьбой к Южной Корее.

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