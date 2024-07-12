В МИД РФ прокомментировали новости о размещении американских ракет в Германии

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что Москва не чувствует серьезной угрозы из-за размещения американских ракет в Германии.

«У нас есть технологические заделы и ресурсы во всех этих сферах, которые позволяют оперативно уравновесить, отбалансировать любые попытки западной группы во главе с США создать для нас неприемлемую угрозу», — сказал он.

По его словам, Россия не чувствует посягательства кардинальным образом на свою безопасность из-за размещения ракет в Германии с 2026 года.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) США в Германии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Германия не может владеть гиперзвуковым оружием, которое на ее территории пообещали разместить США.

Ранее Шольц назвал «очень хорошим решением» планы США по размещению ракет в Германии.