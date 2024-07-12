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Путин: удары противника по ЗАЭС не находят должного ответа от сторонников Киева

Путин: удары ВСУ по ЗАЭС не находят должного ответа от сторонников Киева

Удары украинской армии по Запорожской атомной электростанции не находят должного ответа от тех, кто поддерживает Киев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, главу государства ТАСС.

Путин подчеркнул, что удары украинских сил по ЗАЭС требуют особого внимания со стороны России.

«Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны», — заявил президент.

До этого Путин заявил, что Россия добьется обеспечения безопасности Донбасса.

12 июня заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал в ООН обломки дрона Вооруженных сил Украины, которым была атакована Запорожская АЭС.

Кроме того, Полянский назвал принятую Генассамблеей ООН резолюцию по Запорожской АЭС политизированным проектом, способным только подбодрить сторонников войны в Европе, США и на Украине. В ООН приняли резолюцию с требованием передать ЗАЭС под контроль Украины.

Ранее МИД РФ назвал виновных в терроре против сотрудников ЗАЭС.

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