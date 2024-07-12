В МИД назвали позором прошедший в Вашингтоне саммит НАТО

Саммит НАТО в Вашингтоне стал провальным и позорным мероприятием. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

«Отсмотрев видеоряд и прослушав звуковой ряд с саммита НАТО в Вашингтоне, мы приходим к выводу, что, конечно, это «саммит позора», это провальное мероприятие», — заявил дипломат.

Рябков подчеркнул, что прошедшее мероприятие не только не внесло в мировую повестку «каплю здравого смысла», но более того, лишь усугубило напряженность.

Также дипломат отметил, что прошедший саммит только повысил риски того, как будет дальше развиваться ситуация в мире.

Рябков в своем заявлении указал, что диалог между Россией и США по стратегической стабильности в текущих условиях «невозможен по определению».

В период с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоялась встреча стран — членов НАТО. Трехдневный саммит с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» был посвящен 75-й годовщине образования блока.

Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил сожаление на тему итогов саммита Североатлантического альянса. По его словам, русофобы «забили мирную повестку» своими призывами победить Россию на поле боя.

Ранее в США назвали условие для переговоров с Россией.