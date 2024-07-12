Германский политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал договор четырех стран Европейского союза о разработке крылатых ракет большой дальности. По его словам, на сегодняшний день в Европе нет движения за мир, поэтому регион продолжит милитаризироваться.

Если же такое движение появится, его назовут «агентурой Кремля», отметил эксперт.

«Европейцы решили самостоятельно наращивать свою военную промышленность, создавать военно-промышленный комплекс и выстраивать собственный военный потенциал. Это некий поворот в истории Европы. Но остается вопрос, откуда возьмутся деньги на столь амбициозный проект», — сказал Рар.

При этом он указал, что, по оценкам европейских экспертов, планы ЕС по производству крылатых ракет «могут реализоваться к 2027–2028 годам».

Накануне агентство Reuters сообщило, что Франция, Германия, Италия и Польша на полях саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Североатлантический альянс еще раз весьма выпукло подтвердил свою суть. Это альянс, созданный в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. По его словам, из-за НАТО происходит нагнетание напряженности в Европе.

Ранее немецкий политик назвала безумием размещение Соединенными Штатами дальнобойного оружия в ФРГ.