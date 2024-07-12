Зеленский намекнул на отсутствие у Орбана прав на переговоры по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что не все мировые лидеры могут вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.

«С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры», — сказал Зеленский, отвечая на просьбу прокомментировать визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, Китай и США для обсуждения украинского конфликта.

Он подчеркнул, что для обсуждений на эту тему нужно иметь определенные силу и полномочия.

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.

12 июля Орбан посетил резиденцию Дональда Трампа и сообщил, что предполагаемый кандидат в президенты США хочет добиться мира на Украине.

Ранее в Венгрии заявили о нападках «сторонников войны» на Орбана.