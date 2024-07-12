Кеннеди-младший извинился перед няней, обвинившей его в домогательствах

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший извинился перед бывшей няней, которая ранее заявила о домогательствах с его стороны. Об этом сообщает издание Washington Post, в распоряжении которого оказалось письмо, отправленное политиком бывшей няне.

«Ничего не помню об этом инциденте, но приношу свои искренние извинения за все, что я когда-либо делал, что заставляло вас чувствовать себя некомфортно, или за все, что я делал или говорил, что оскорбляло вас или задевало ваши чувства», — говорится в письме.

Политик также добавил, что хотел бы извиниться при личной встрече или по телефону.

В начале июля издание Vanity Fair опубликовало материал, в котором сообщалось о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего к Элизе Куни, няне, работавшей в его семье в 1998 году. Кандидат в президенты США назвал эту статью «кучей мусора».

В конце мая коллегия присяжных единогласно признала Дональда Трампа виновным по первому из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Бывший президент США назвал судебный процесс позором и обвинил в фальсификации администрацию Джо Байдена. Белый дом заявил, что «уважает верховенство закона». Трампу грозит до 136 лет тюрьмы.

Ранее Маска обвинили в сексуальных домогательствах к подчиненным.