Президент Украины Владимир Зеленский на встречах с чиновниками Евросоюза и НАТО повторяет требования увеличить помощь Украине «по 15 раз» и просит союзников делать больше для Киева. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

«Он 15 раз повторяет, что ему нужно, что нам нужно сделать больше, иначе придется отвечать за последствия, и он не оставляет это без внимания», — заявил чиновник.

В свою очередь другое должностное лицо в Евросоюзе заявило, что украинскому лидеру следует действовать осторожнее, чтобы «избежать отвращения от своих союзников».

Также агентство сообщает, что Зеленский пытается «изо всех сил» привлечь внимание к кризису на Украине, на фоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.

До этого украинский чиновник заявил, что Украина как государство потеряла смысл, в стране полностью отсутствует сплочение народа, тогда как Зеленский не смог стать настоящим лидером страны, превратив Украину в «государство-попрошайку».

Ранее стало известно, что Украина хочет получить сразу 130 истребителей F-16.