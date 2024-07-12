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В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина

Песков назвал выпады Байдена в адрес Путина непозволительным поведением

Оскорбления в адрес президента России Владимира Путина не красят его американского коллегу Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему считаем непозволительным поведением для главы государства, когда он неуважительно высказывается о главах других стран. Речь идет о президенте России. Для нас это неприемлемо и это никак не красит президента США», — заявил официальный представитель Кремля.

12 июля на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне Байден вновь высказал оскорбительные замечания в адрес Путина. Глава Белого дома не стесняется использовать резкие выражения, когда речь заходит о Путине.

В ответ Путин пожелал ему здоровья и отметил, что оценивать других — это как смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден продолжал называть Путина «диктатором», «мясником», «военным преступником» и утверждал, что тот не может оставаться у власти.

Путин отвечал на подобные выпады Байдена поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». В феврале этого года Путин заявил, что предпочтительнее для России на посту президента США Байден, а не Дональд Трамп, потому что нынешний глава государства более опытен и прогнозируем.

Ранее премьер Италии заявила, что с Байденом все в порядке.

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