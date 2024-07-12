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Зеленский встретился с Макроном на саммите НАТО

Зеленский и Макрон на саммите НАТО обсудили следующий оборонный пакет ВСУ

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Thibault Camus/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу на полях саммита НАТО в Вашингтоне, стороны обсудили решение украинского конфликта и подготовку следующего оборонного пакета помощи ВСУ от Парижа. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент.

«На полях саммита НАТО вместе с Президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили выполнение решений саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета», — подчеркнул он.

Зеленский в очередной раз поблагодарил за «неослабевающую» поддержку Украины со стороны Франции.

До этого Зеленский Telegram-канале, что рассчитывает на сохранение поддержки со стороны Франции после досрочных выборов в парламент, поскольку за такое развитие событий выступает простое население.

Ранее в США указали на отсутствие у НАТО стратегии по Украине.

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