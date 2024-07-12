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В Совфеде рассказали, как Шольц «был посрамлен» из-за Байдена

Пушков: Шольц был посрамлен, доказывая, что Байден ясно формулирует мысли

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц «был посрамлен», поскольку доказывал, что у президента США Джо Байдена остаются способности ясно формулировать свои мысли. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Шольц, который только что заверял всех, что Байден «удивительнл ясно формулирует свои мысли» был посрамлен», — подчеркнул сенатор (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

По его словам, с тем же столкнулись и другие политики в США и ЕС, которые доказывали, что с президентом США «все в порядке».

На саммите НАТО в Вашингтоне у Байдена не было никаких шансов показать себя сильным лидером, поскольку состояние американского лидера продолжает ухудшаться, добавил Пушков.

До этого Пушков назвал «упражнением в пустословии» слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы «проигрывает» в украинском конфликте.

Ранее в НАТО рассказали, когда ситуация на Украине выйдет из тупика.

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