В НАТО рассказали, когда ситуация на Украине выйдет из тупика

В НАТО считают, что ситуация на Украине будет оставаться тупиковой до конца 2024 года, при этом Запад продолжит поддержку Киева. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран Североатлантического альянса.

«Очевидно, мы ожидаем, что война останется в тупике до конца этого года», — подчеркнул он.

По оценке дипломата одной из стран НАТО, ВСУ на данный момент удалось стабилизировать линию фронта.

Как отметил дипломат, Украина в будущем продолжит получать от Запада поставки и оружие, необходимые ей «для самообороны».

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что судя по итогам саммита НАТО, Североатлантический альянс встал на путь подготовки к вооруженному конфликту с Россией.

Он напомнил, что в итоговом заявлении Россия вновь названа первостепенной угрозой, а политика НАТО по отказу от серьезных переговоров с Москвой была подтверждена. При этом, как добавил Антонов, Запад объявляет своим врагом каждого, кто не соглашается с лидерством США.

Ранее Байден пообещал не оставлять Украину без поддержки США.