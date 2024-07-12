Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО рассказали, когда ситуация на Украине выйдет из тупика

Politico: НАТО считает, что конфликт на Украине будет в тупике до конца 2024-го

close
100%
Thomas Peter/Pool/Reuters

В НАТО считают, что ситуация на Украине будет оставаться тупиковой до конца 2024 года, при этом Запад продолжит поддержку Киева. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран Североатлантического альянса.

«Очевидно, мы ожидаем, что война останется в тупике до конца этого года», — подчеркнул он.

По оценке дипломата одной из стран НАТО, ВСУ на данный момент удалось стабилизировать линию фронта.

Как отметил дипломат, Украина в будущем продолжит получать от Запада поставки и оружие, необходимые ей «для самообороны».

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что судя по итогам саммита НАТО, Североатлантический альянс встал на путь подготовки к вооруженному конфликту с Россией.

Он напомнил, что в итоговом заявлении Россия вновь названа первостепенной угрозой, а политика НАТО по отказу от серьезных переговоров с Москвой была подтверждена. При этом, как добавил Антонов, Запад объявляет своим врагом каждого, кто не соглашается с лидерством США.

Ранее Байден пообещал не оставлять Украину без поддержки США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами