Стало известно, как Макрон разгневал Францию отчаянным письмом

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вашингтоне отправил на родину письмо с обращением к электорату, которое вызвало негодование среди политических сил страны. Об этом пишет Spectator.

«Находясь далеко отсюда, на саммите НАТО в Вашингтоне, он отправил отчаянное письмо в местные газеты… Это обращение к электорату — самое глухое заявление президента, который завел Францию в политическое болото», — говорится в сообщении издания.

В письме Макрон, как отмечает издание, среди прочего, сообщил, что «никто не победил» на парламентских выборах во Франции, хотя фактически большинство завоевали левые.

Как обращает внимание Spectator, такой шаг Макрона вызвал недовольство среди правых и левых политических сил Франции.

К примеру, глава «Национального объединения» Марин Ле Пен (правые) назвала «цирком» произошедшее, а депутат от левых сил во главе с Жан-Люк Меланшоном Манон Обри заявила о том, что глава государства оторван от реальности.

До этого Ле Пен сообщала, что результаты парламентских выборов во Франции лишь «откладывают радость» для правой французской партии «Национальное объединение».

Ранее Макрон пожаловался на вмешательство Израиля в выборы во Франции.