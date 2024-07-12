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Байден попытался оскорбить Путина

Байден пытался оскорбить Путина на пресс-конференции по итогам саммита НАТО

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Reuters

На пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден вновь высказал оскорбительные замечания в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

«Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем», — заявил Байден.

Байден не стесняется использовать резкие выражения, когда речь заходит о Путине. В начале своего президентского срока он уже называл российского лидера «убийцей».

В ответ Путин пожелал ему здоровья и отметил, что оценивать других — это как смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден продолжал называть Путина «диктатором», «мясником», «военным преступником» и утверждал, что тот не может оставаться у власти.

Путин отвечал на подобные выпады Байдена поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется». В феврале этого года Путин заявил, что предпочтительнее для России на посту президента США Байден, а не Трамп, потому что Байден более опытен и прогнозируем.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

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