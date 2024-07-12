В Японии обеспокоены усилением сотрудничества России и Китая

Япония сильно обеспокоена из-за усиления сотрудничества между РФ и КНР, в том числе в военной сфере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад министерства обороны страны, официально утвержденный в ходе заседания правительства 12 июля.

«Сотрудничество [Китая] с Россией, включая военное, усилилось. Проводились совместные пролеты бомбардировщиков и проходы судов вблизи Японии», — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что таким образом Москва и Пекин демонстрируют Токио свою силу. Из-за этого японское руководство испытывает «серьезную обеспокоенность» с точки зрения безопасности государства, следует из доклада.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию по итогам второго дня саммита организации в США, который состоялся с 9 по 11 июля. Во время мероприятия он призвал КНР прекратить поддерживать РФ.

Руководитель блока назвал поддержку, которую Пекин оказывает Москве, угрозой для безопасности Североатлантического альянса. В то же время он обратил внимание, что впервые в истории все страны — члены НАТО единогласно объявили КНР основным спонсором военной операции РФ на Украине.

Ранее НАТО предупредили об угрозе распада из-за РФ и КНР.