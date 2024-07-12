Байден оценил свои силы одолеть Трампа на выборах

Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на всю критику в свой адрес. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден подчеркнул, что намерен продолжить участие в президентской гонке, ему предстоит сделать много работы.

Глава Белого дома напомнил, что уже однажды победил Трампа и намерен сделать это снова.

До этого стало известно, что с начала июля поступление средств на избирательную кампанию президента США Джо Байдена значительно сократилось как от крупных спонсоров, так и от простых американцев.

После крайне неудачных для Байдена теледебатов с Дональдом Трампом пожертвования на избирательную кампанию действующего президента США даже увеличились, но это продолжалось недолго.

10 июля вице-губернатор штата Нью-Йорк призвал Байдена выйти из выборной гонки. Антонио Дельгадо заявил, что Байден «заслуживает вечной благодарности за то, что достиг», однако ему следует «завершить свою кампанию и освободить место для нового лидера».

Ранее в Белом доме объяснили регулярное обследование Байдена неврологом.