Байден назвал Зеленского президентом Путиным

Президент США Джо Байден в ходе выступления на саммите НАТО по ошибке передал слово российскому коллеге Владимиру Путину вместо украинского лидера Владимира Зеленского.

11 июля американский лидер произнес перед главами других государств речь о продолжении поддержки Киева. Тогда же он похвалил Зеленского за мужество, но допустил ошибку, когда позвал его на сцену.

«А теперь я хочу передать слово президенту Украины, который обладает не только мужеством, но и решимостью. Дамы и господа — президент Путин», — сказал хозяин Белого дома.

Находившиеся в зале люди начали аплодировать, проигнорировав оговорку Байдена. Президент США быстро осознал ошибку и добавил, что очень сильно сконцентрирован на победе над Путиным. После этого он правильно представил Зеленского и когда украинский лидер вышел на сцену, пожал ему руку.

При этом президент Украины пошутил, что он «лучше» российского лидера. Байден согласился с Зеленским и подчеркнул, что он «намного превосходит» Путина.

Саммит НАТО состоялся в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В последний день мероприятия Байден провел встречу с Зеленским, во время которой заявил о выделении нового пакета помощи Киеву.

Ранее президент США перепутал Украину с Ураном.