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Макрон потребовал прекратить бои в Газе и не допустить втягивания Ливана в конфликт

Макрон потребовал прекратить бои в Газе и не втягивать Ливан

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон указал на важность немедленного прекращения боевых действий в Секторе Газа и предотвращения вовлечения Ливана в конфликт. Об этом он заявил в ходе выступления на пресс-конференции во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Глава Франции отметил необходимость немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников и акцентирования внимания на деэскалации ситуации, чтобы предотвратить распространение конфликта на Ливан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее израильские ВВС ударили по Ливану.

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