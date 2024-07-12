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В США предложили приглашать ряд стран АТР на все последующие саммиты НАТО

Госдеп США призвал приглашать четыре страны АТР на все саммиты НАТО в будущем

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Global Look Press

Руководство Государственного департамента США считает необходимым приглашать ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на все последующие саммиты НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя американского государственного секретаря Курта Кэмпбелла.

В четверг, 11 июля, он выступил на Публичном форуме Североатлантического альянса. Во время мероприятия чиновник высказался об участии некоторых азиатских стран в саммите НАТО.

«Я бы на 100% поддержал это», — сказал Кэмпбелл, имея в виду присутствие ряда стран АТР на всех последующих саммитах организации.

Речь идет об Австралии, Южной Корее, Японии и Новой Зеландии. Ни одно из этих государств не является членом НАТО, тем не менее заместитель госсекретаря США призвал упорядочить их участие в саммитах Североатлантического альянса.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне прошел очередной саммит НАТО. В последний день мероприятия в столице США состоялась двусторонняя встреча премьер-министра Японии Фумио Кисиды и южнокорейского президента Юн Сок Ёля, которые договорились углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Ранее в НАТО высказались о возможности глобального расширения организации.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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