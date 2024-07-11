Вашингтон пообещал поддерживать Киев даже после завершения конфликта

США и более 20 других стран, подписавшие с Украиной двусторонние соглашения в сфере безопасности, намерены продолжить оказывать ей поддержку даже после завершения конфликта. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Чиновник 11 июля выступил на Публичном форуме НАТО, который состоялся в Вашингтоне. Во время мероприятия он рассказал, что глава государства Джо Байден планирует провести встречу с коллегами из более 20 стран. На ней хозяин Белого дома объявит о достижении общих договоренностей по обеспечению безопасности Украины, уточнил Салливан.

«Мы также поможем ей в создании сил, чтобы она точно могла предотвратить и отразить агрессию в будущем. А после завершения конфликта все эти страны продолжат поддерживать Украину, как это происходит сейчас», — добавил он.

13 июня президент США и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности между двумя странами. Церемония подписания документа состоялась в рамках саммита «Большой семерки» (G7), который прошел в Италии.

Договор рассчитан на 10 лет. Из его текста следует, что до 2034 года Вашингтон будет предоставлять Киеву военную продукцию и разведывательные данные. Кроме того, американские специалисты будут тренировать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее журналисты узнали о планах Украины созвать встречу с участием РФ.