Эрдоган заверил Зеленского в готовности Турции к любым инициативам по Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о готовности Анкары поддержать любые инициативы, включая посредничество, ради урегулирования конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в канцелярии главы республики, Эрдоган и Зеленский провели переговоры в Вашингтоне. С 9 по 11 июля в столице США состоялся саммит НАТО.

«В ходе встречи обсуждался ход конфликта между Украиной и РФ, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы конфликт между Украиной и РФ закончился справедливым миром», — говорится в заявлении.

Кроме того, турецкий лидер сообщил украинскому коллеге об активизации работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Вместе с этим он обратил внимание, что Анкара готова взять на себя роль посредника с целью создания основы для мира.

3 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков появился в эфире «Первого канала». Общаясь с журналистами, он назвал невозможным становление Эрдогана посредником между Москвой и Киевом.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил шансы на урегулирование кризиса на Украине через посредников.