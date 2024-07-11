Соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 стран НАТО

Соглашения о безопасности подписали с Украиной свыше 20 из 32 членов Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Совета Украина — НАТО, передает ТАСС.

«Двусторонние соглашения о безопасности с Украиной подписали уже более 20 стран НАТО», — сказал Столтенберг.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис в Вашингтоне подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет.

11 июля помощник президента США Джейк Салливан заявил, что США выступают за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону, а не за то, чтобы этим занималась НАТО.

В этот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт просит НАТО с максимальной долей осторожности отнестись к потенциальному вступлению Украины в альянс из-за огромных рисков.

Ранее на Украине отказались «ждать еще 75 лет» для вступления в НАТО.