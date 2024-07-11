На Украине отказались «ждать еще 75 лет» для вступления в НАТО

Украина не хочет ждать вступления в НАТО «еще 75 лет». Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса, передает РИА Новости.

«Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены», — сказал глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что в Киеве последние два года слышат убедительные сообщения о том, что путь Украины в альянс необратим.

«Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины», — сказал министр, добавив, что принять Украину в НАТО необходимо как можно скорее.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в Организацию Североатлантического договора гарантировало бы третью мировую войну, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что вступление Украины в НАТО ослабит единство альянса.

Ранее в США заявили о понимании Зеленским невозможности членства Украины в НАТО.