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МИД РФ прокомментировал удар ВСУ по детской площадке

Захарова назвала обстрел детской площадки ВСУ терактом против детей

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Шёпот Шебекино/VK

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обстрел детской площадки ВСУ терактом против детей. Такую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!» — заявила она.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при атаке ВСУ на Белгородскую область ранило пять детей.

Он сообщил, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома. Гладков рассказал, что двое детей находятся в тяжелом состоянии. Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их в ДОКБ.

Губернатор области подчеркнул, что во дворе дома, где находилась детская площадка, не было военных объектов.

Перед этим Гладков сообщил о еще шести раненых 11 июля при атаках дронов ВСУ по Белгородской области.

Ранее Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

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