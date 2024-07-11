Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла в Великобритании

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный приступил к работе в качестве посла в Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Приступил к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — написал он.

10 июля «Украинская правда» писала, что Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании.

До этого сообщалось, что Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению полномочий посла страны в Лондоне.

Залужного уволили с поста главнокомандующего 8 февраля 2024 года. Его место занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причина отставки не называлась, но в тот момент на Украине происходил конфликт между военными и политиками, обвиняющими друг друга в провалах на фронте. В СВР России заявляли, что западные страны рассматривают кандидатуру Залужного на замену украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после слов Путина.