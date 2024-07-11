Байден подписал новый пакет помощи Украине

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что подписал новый пакет помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет мер, который я подписал с тех пор, как мы приняли закон о национальной безопасности», — сказал Байден.

До этого издание Politico сообщало, что в ЕС и Североатлантическом альянсе существенно обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне участвующие в мероприятии и приглашенные обращали больше внимания на состояние президента США Джо Байдена, чем на перспективы развития военно-политического альянса в будущем.

Незадолго до этого политолог Иван Коновалов заявил, что саммит НАТО, проходящий в Вашингтоне, был использован президентом США Джо Байденом в качестве пиара.

Ранее саммит НАТО в Вашингтоне назвали испытанием для Байдена.