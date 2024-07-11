Бывший американский разведчик Скотт Риттер обратился к Владимиру Зеленскому. Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что Россия побеждает Украину, которая стремительно слабеет.

«Россия становится сильнее с каждым днем. Украина слабеет, и Запад не может заменить это. Это приводит к неизбежному исходу: РФ побеждает Украину — это реальность. Происходит так что все, что все обещают, Зеленский — это просто материал, который будет выброшен», — заявил Риттер.

До этого Риттер заявил, что российские войска легко уничтожат польские системы ПВО, если их разместят на границе с Украиной для помощи в сбивании ракет.

Также бывший разведчик заявлял, что российские военные показывают свою чрезвычайную эффективность в конфликте на Украине.

Кроме того, Скотт Риттер заявил, что ВКС РФ могут наносить удары по стратегическим объектам Украины, которые связаны с работой военно-промышленного комплекса страны и поддержкой ВСУ.

Ранее США отказали Зеленскому в ударах вглубь России.