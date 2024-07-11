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США отказали Зеленскому в ударах вглубь России

Белый дом: США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России

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Evgen Kotenko/Global Look Press

Вашингтон не намерен пересматривать ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России, несмотря на призывы и недовольство Владимира Зеленского. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого передает РИА Новости.

«Мы ясно изложили нашу позицию. У нас здравая политика в отношении ударов через границу. Мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России», — сказал Салливан.

Советник президента также добавил, что никаких объявлений по этому вопросу не планируется, несмотря на недовольство и жалобы Зеленского, призывавшего дать Украине возможность наносить удары на расстояние до 500 километров.

11 июля спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американский конгресс выступает за снятие ограничений с украинских войск на удары по территории РФ.

В этот же день стало известно, что Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять все ограничения на применение оружия для ударов по территории России. По словам Зеленского, его страна ждет этого шага. Исходя из статьи Neue Zürcher Zeitung, президент Украины выдвинул это требование, потому что без «глубоких ударов» по российской территории Киев ничего не сможет сделать.

Ранее министр обороны Украины заявил, что у Киева есть «план победы».

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