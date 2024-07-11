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Белый дом нелестно охарактеризовал миротворческие усилия Орбана

Белый дом назвал авантюризмом миротворческие усилия Орбана

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Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине являются авантюризмом. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена считает, что вопросы, касающиеся Украины, не должны решаться без Киева.

«Поэтому любые авантюры, предпринимаемые без ведома или согласия Украины, не отвечают нашей политике», — сказал Салливан.

Также Салливан заявил, что «не готов спекулировать» на тему того, координирует ли Орбан свои действия с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Орбан 5 июля прилетел в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. До этого, 2 июля, Орбан пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. 8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, также он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Орбан избегал Байдена на саммите НАТО.

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