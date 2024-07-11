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В Раде обвинили Умерова в потере контроля над ВСУ

В Раде обвинили министра обороны Украины Умерова в потере контроля над ВСУ

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров не знает потребностей Вооруженных сил страны (ВСУ) и не контролирует ситуацию в армии. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Министерство распалось на отдельные проекты заместителей: кто-то бежит, кто-то не очень. [Главком ВСУ Александр] Сырский диктует министру, что хочет. Кризис. И красивые презентации», — заявила она.

До этого Безуглая заявила, что состояние переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) западных систем противовоздушной обороны (ПВО) является ужасающим.

Она пожаловалась на неисправность большей части иностранных образцов ПВО. А для ремонта неисправной техники украинские военные снимают детали с других исправных образцов.

Незадолго до того депутат раскритиковала генералов ВСУ, усомнившись в их способности победить РФ.

Ранее на главкома ВСУ заявили в следственные органы.

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