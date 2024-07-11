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Экс-аналитик ЦРУ признал, что Запад не справится с РФ на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: войска Запада не смогут противостоять РФ на Украине

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Evgeniy Maloletka/AP

Войска западных стран в случае их отправки на территорию Украины не смогут противостоять российской армии из-за отсутствия должных навыков. Об этом на You Tube-канале Daniel Davis / Deep Dive заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Одно дело, если бы мы на самом деле были достаточно сильны и компетентны в военном плане, чтобы сделать это, но это не так», — подчеркнул он.

Джонсон назвал безумием разговоры о потенциальной отправке западных солдат на Украину, напомнив слушателям, что коалиция во главе с США «не может победить» даже йеменское движение хуситов.

Отправка войск на Украину лишь спровоцирует новый виток эскалации боевых действий, считает эксперт.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что принятые по итогам саммита НАТО документы свидетельствуют о том, что страны Запада не являются сторонниками диалога, а сам Североатлантический альянс представляет собой инструмент конфронтации.

Ранее сообщалось, что главком силами НАТО в Европе назначен координатором поставок оружия Украине.

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