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Политолог назвал причины, по которым Польша ведет русофобскую политику

Политолог Коновалов: политика русофобии выгодна Польше

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Польша ведет русофобскую политику и убеждает партнеров по НАТО в исходящих со стороны России угрозах, поскольку осознает, что без Североатлантического альянса ее существование невозможно. Такое мнение высказал политолог, военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, которые цитирует Pravda.Ru, Варшава получает как политические, так и экономические преимущества от напряженности в Европе.

«У Польши опасения, что скоро развалится НАТО. И вот такими действиями она бывает скрепой в этой действительно уже пережившей себя организации, в которой центростремительные силы набирают оборот», — ответил Коновалов.

Он пояснил, что США и НАТО вкладывают серьезные средства в свое присутствие в Польше. Кроме того, значительная часть польских военных проектов финансируется через НАТО. Именно поэтому Варшава так «держится» за альянс, заключил эксперт.

Накануне замглавы минобороны Польши Павел Бейда заявил, что Варшава намерена нарастить армейский контингент на границе с Россией и Белоруссией до 17 тыс. человек.

Он уточнил, что количество войск, которые будут дежурить на границе вырастет с 6 тыс. до 8 тыс. солдат, а еще 9 тыс. военных будут находиться неподалеку в состоянии постоянной готовности, чтобы по сигналу прибыть в нужное место в течение 48 часов.

Ранее Польша перестала пускать грузовики из Белоруссии.

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