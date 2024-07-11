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В Словакии вступились за Орбана, посетившего Россию и КНР

Фицо заявил, что в ЕС пытаются сделать Орбана изгоем года за посещение РФ и КНР

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Nadja Wohlleben/Reuters

В Европе пытаются сделать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «изгоем года» за посещение России и Китая. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, слова которого передает РИА Новости.

«Это просто недопустимо. Если бы он поехал заверять в том, что славяне должны [расправляться друг с другом] еще более интенсивно, возможно, его кто-то выдвинул бы на Нобелевскую премию мира», — заявил Фицо.

11 июля германский политолог Александр Рар прокомментировал намерение европейских политиков досрочно прекратить председательство Венгрии в Евросовете. По мнению эксперта, открытое голосование по данному вопросу вынудит Брюссель признать раскол в ЕС.

ТАСС со ссылкой на источник в политическом объединении сообщал, что страны Европейского союза не обсуждали возможность лишения Венгрии председательства в ЕС после поездок Виктора Орбана в Россию и Китай.

До этого издание Politico писало, что страны Европейского союза могут бойкотировать организованные Венгрией встречи с министрами организации из-за недавнего визита Орбана в Россию.

Ранее сообщалось, что Орбан избегал Байдена на саммите НАТО.

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