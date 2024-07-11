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МИД назвал попыткой спасти Байдена размещение РСМД США в ФРГ

Захарова назвала попыткой спасти Байдена размещение РСМД США в Германии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Решение о размещении американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в Германии стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Предпринимается комплекс мер Вашингтоном для спасения своего кандидата от либеральных демократов Байдена после цикла провальных дебатов, после того, как вся страна вздрогнула от ужаса и начала задавать вопросы — как так получилось», — заявила представитель МИД.

Дипломат добавила, что американцы также начали задаваться вопросами, «как так была выстроена информационная политика США», что все государство, а также гражданское общество и население страны не имели представление о физическом состоянии американского лидера.

Захарова подчеркнула, что в настоящее время Вашингтон делает все возможное, чтобы отвлечь внимание общественности от того вопроса, который встал перед всеми США.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление. В документе говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее в России назвали угрозой план по размещению американских ракет в ФРГ.

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