МИД назвал попыткой спасти Байдена размещение РСМД США в ФРГ

Решение о размещении американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в Германии стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
«Предпринимается комплекс мер Вашингтоном для спасения своего кандидата от либеральных демократов Байдена после цикла провальных дебатов, после того, как вся страна вздрогнула от ужаса и начала задавать вопросы — как так получилось», — заявила представитель МИД.
Дипломат добавила, что американцы также начали задаваться вопросами, «как так была выстроена информационная политика США», что все государство, а также гражданское общество и население страны не имели представление о физическом состоянии американского лидера.
Захарова подчеркнула, что в настоящее время Вашингтон делает все возможное, чтобы отвлечь внимание общественности от того вопроса, который встал перед всеми США.
10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление. В документе говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.
Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.
Ранее в России назвали угрозой план по размещению американских ракет в ФРГ.