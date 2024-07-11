Венгрия обратилась с просьбой к НАТО по Украине

Будапешт просит НАТО с максимальной долей осторожности отнестись к потенциальному вступлению Украины в альянс из-за огромных рисков. Об этом заявили министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу M1.

Глава МИД Венгрии отметил, что такое развитие событий может привести к прямому столкновению альянса с Россией.

В этой связи он призвал страны Североатлантического альянса «подходить к этому с максимальной осторожностью».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектива прямого военного столкновения России и НАТО вызывает беспокойство.

По мнению президента Турции, конфликт необходимо решать дипломатическими средствами.

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