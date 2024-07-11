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Вступление Украины в НАТО посчитали ослаблением альянса

Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО ослабит единство альянса

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Global Look Press

Будапешт считает, что вступление Украины в НАТО не укрепит, а ослабит единство альянса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, сопровождающего премьер-министра Виктора Орбана на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Вступление Украины в НАТО не укрепит, а ослабит единство альянса, внутри которого существуют совершенно разные позиции на этот счет», — заявил дипломат.

По его словам, оборонительный характер альянса не усилится с вступлением Украины, потому что ее вступление практически означало бы возникновение полностью открытого военного конфликта между США и НАТО с одной стороны и Россией с другой.

На итоговой декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Миссия будет действовать в союзных государствах в соответствии с Уставом ООН.

Совместная декларация участников саммита Североатлантического альянса также содержит пункт о будущем Украины в блоке.

Ранее Сийярто заявил о нереалистичности вступления Украины в НАТО.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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