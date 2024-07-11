Путин допустил, что БРИКС может получить парламентскую структуру

БРИКС может в будущем получить институциализированную парламентскую структуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Парламентского форума БРИКС, его слова передает ТАСС.

«БРИКС пока не имеет собственной, институционально оформленной парламентской структуры, но, полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», — отметил президент.

До этого Путин заявил, что целью председательства России в БРИКС является создание условий для развития всех стран-участниц объединения. Он добавил, что Россия со своей стороны прилагает все возможные усилия, чтобы новые члены эффективно встроились в механизм объединения.

X Парламентский форум БРИКС проходит 11–12 июля в Санкт-Петербурге. Пленарное заседание посвящено теме «Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия». По его завершении планируется подписание протокола к Меморандуму о взаимопонимании о Парламентском форуме БРИКС.

Ранее в США заявили, что растущий интерес к БРИКС должен стать тревожным сигналом для Вашингтона.