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Путин назвал важную веху развития БРИКС

Путин: парламентский диалог в рамках БРИКС сейчас важен как никогда

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что парламентский диалог в рамках объединения стран БРИКС сейчас важен как никогда. Свое мнение российский лидер выразил на X Парламентском форуме БРИКС, передает РИА Новости.

«Сегодня парламентский диалог, в том числе в рамках БРИКС, важен как никогда», — подчеркнул президент.

По словам Путина, важность такого диалога обусловлена тем, что парламентарии стран объединения являются выразителями политической и национальной воли народов государств БРИКС.

До этого Путин Путин пригласил индийского премьер-министра Нарендру Моди на саммит БРИКС в Казани.

Саммит лидеров стран — членов БРИКС состоится в столице республики Татарстан в период с 22 по 24 октября 2024 года.

Ранее Путин поведал о противостоянии БРИКС и стран «золотого миллиарда».

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