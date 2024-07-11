Эрдоган обеспокоился перспективой конфликта России и НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектива прямого военного столкновения России и НАТО вызывает беспокойство. Его слова приводит Newsweek.

«Конфликт не принесет прочного мира. Поэтому перспектива прямого противостояния НАТО и России, несомненно, вызывает беспокойство», — заявил Эрдоган, призвав избегать любых шагов, которые могут поспособствовать подобному развитию событий.

По мнению президента Турции, конфликт необходимо решать дипломатическими средствами.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что продолжение нынешней стратегии НАТО и Евросоюза в отношении Украины приведет к эскалации конфликта и уничтожению этой страны. По словам Сийярто, политика западных стран в отношении конфликта России и Украины «не принесла никаких результатов, потому что ситуация ухудшается».

Ранее в Кремле оценили степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине.