Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган обеспокоился перспективой конфликта России и НАТО

Эрдоган: перспектива конфликта России и НАТО вызывает беспокойство

close
100%
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектива прямого военного столкновения России и НАТО вызывает беспокойство. Его слова приводит Newsweek.

«Конфликт не принесет прочного мира. Поэтому перспектива прямого противостояния НАТО и России, несомненно, вызывает беспокойство», — заявил Эрдоган, призвав избегать любых шагов, которые могут поспособствовать подобному развитию событий.

По мнению президента Турции, конфликт необходимо решать дипломатическими средствами.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что продолжение нынешней стратегии НАТО и Евросоюза в отношении Украины приведет к эскалации конфликта и уничтожению этой страны. По словам Сийярто, политика западных стран в отношении конфликта России и Украины «не принесла никаких результатов, потому что ситуация ухудшается».

Ранее в Кремле оценили степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами