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В Турции заявили, что не намерены участвовать в конфликте на Украине

Эрдоган: Турция не будет стороной конфликта на Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Турция не намерена участвовать в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналу Newsweek.

«Мы не будем стороной этой войны», — сказал турецкий лидер, комментируя дискуссии о том, могут ли инструкторы и военнослужащие НАТО отправиться на Украину.

Турция является государством – членом НАТО с 1952 года.

До этого Эрдоган вновь заявил о необходимости поиска путей прекращения конфликтов на Украине и в секторе Газа. Эта тема была затронута во время переговоров с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Турция с начала российской специальной военной операции предлагает свои услуги по посредничеству в урегулировании ситуации на Украине. В 2022 году Москва и Киев были близки к заключению Стамбульского мирного договора, однако по совету экс-премьер-министра Британии Бориса Джонсона украинская сторона приняла решение продолжать боевые действия, отказавшись от мира с Россией.

Ранее в Кремле исключили Эрдогана из списка посредников по Украине.

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Операция на Украине
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