Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган: отношение Запада к РФ «подлило масло в огонь»

Эрдоган: отношение Запада к России подлило масло в огонь и принесло вред Киеву

close
100%
Michael Varaklas/AP

Отношение некоторых стран Запада к России только «подлило масло в огонь» и принесло Украине больше вреда, чем пользы. Об этом в комментарии изданию Newsweek заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Отношение некоторых западных союзников к России только подлило масло в огонь. Это принесло Украине больше вреда, чем пользы», — сказал он.

Также он заявил, что Анкара не видит проблемы во взаимодействии со странами ШОС и БРИКС, хотя Турция и является членом НАТО.

До этого Эрдоган вновь заявил о необходимости поиска путей прекращения конфликтов на Украине и в секторе Газа. Тема была затронута во время переговоров с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не является посредником между Россией и Украиной.

Турция с начала конфликта предлагает свои услуги по посредничеству в урегулировании ситуации на Украине. В 2022 году Россия и Украина были близки к заключению Стамбульского мирного договора — однако по совету экс-премьер-министра Британии Бориса Джонсона Киев принял решение продолжать боевые действия, отказавшись от мира с Россией. Об этом впервые заявил глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия.

Ранее Орбан призвал Эрдогана вместе добиваться мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами