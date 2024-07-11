Эрдоган: отношение Запада к РФ «подлило масло в огонь»

Отношение некоторых стран Запада к России только «подлило масло в огонь» и принесло Украине больше вреда, чем пользы. Об этом в комментарии изданию Newsweek заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Отношение некоторых западных союзников к России только подлило масло в огонь. Это принесло Украине больше вреда, чем пользы», — сказал он.

Также он заявил, что Анкара не видит проблемы во взаимодействии со странами ШОС и БРИКС, хотя Турция и является членом НАТО.

До этого Эрдоган вновь заявил о необходимости поиска путей прекращения конфликтов на Украине и в секторе Газа. Тема была затронута во время переговоров с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не является посредником между Россией и Украиной.

Турция с начала конфликта предлагает свои услуги по посредничеству в урегулировании ситуации на Украине. В 2022 году Россия и Украина были близки к заключению Стамбульского мирного договора — однако по совету экс-премьер-министра Британии Бориса Джонсона Киев принял решение продолжать боевые действия, отказавшись от мира с Россией. Об этом впервые заявил глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия.

Ранее Орбан призвал Эрдогана вместе добиваться мира на Украине.