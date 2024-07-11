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Помощники Байдена по телефону проверяют сторонников демократов на лояльность

Politico: помощники Байдена проверяют делегатов съезда демократов на лояльность

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Nathan Howard/Reuters

Помощники президента США Джо Байдена перед съездом демократической партии в августе обзванивают делегатов мероприятия и проверяют их на лояльность американскому лидеру. Об этом пишет Politico.

«Опасаясь восстания против его кандидатуры, помощники президента Байдена обзванивают отдельных делегатов съезда демократической партии, который состоится в следующем месяце, чтобы оценить их лояльность президенту», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, одного из делегатов помощник президента США спросил: «Есть ли у вас какие-либо потенциальные разногласия с президентом?»

Другой делегат подчеркнул, что главный вопрос был «еще более прямым». «Есть ли какая-то причина, по которой вы не смогли или не захотели поддержать президента на съезде?»

Издание обращает внимание, что делегаты съезда сначала «подумали, что это шутка», однако впоследствии убедились в серьезности проведения соответствующей политики со стороны демократической партии.

До этого сообщалось, что большинство опрошенных американцев хотели бы видеть в качестве замены Джо Байдена в президентской гонке действующего вице-президента США Камалу Харрис.

Ранее политолог объяснил, почему Байден не выйдет из предвыборной гонки.

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