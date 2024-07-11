Столтенберг рассказал о готовности системы ПРО НАТО на севере Польши

Новая база противоракетной обороны США на севере Польши, предназначенная для обнаружения и перехвата баллистических ракет в рамках более широкой системы противоракетной обороны НАТО, готова к функционированию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит Reuters.

«Противоракетная оборона является важнейшим элементом основной задачи НАТО по коллективной обороне», — подчеркнул он, добавив, что готовность упомянутой базы является важным шагом для трансатлантической безопасности.

Сообщается, что система противоракетной обороны Aegis Ashore расположена на севере Польши в городе Редзиково.

Как отмечает агентство, «противоракетный щит» союзников по НАТО призван «защитить граждан, территорию и вооруженные силы Европы от атак баллистических ракет».

До этого сообщалось, что в Польше в интересах ВСУ началась подготовка добровольцев из проживающих в стране украинцев.

Ранее стало известно о переброске американской бронетехники на базу НАТО в Польше.